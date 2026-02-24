Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en un evento en la Casa Blanca en Washington, DC, el 11 de febrero de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

La Casa Blanca confirmó este martes que de momento no se conocen víctimas estadounidenses en la violencia desatada en México tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y advirtió a los carteles sobre las “graves consecuencias” de herir a ciudadanos de EE.UU.

