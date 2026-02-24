La Casa Blanca confirmó este martes que de momento no se conocen víctimas estadounidenses en la violencia desatada en México tras la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y advirtió a los carteles sobre las “graves consecuencias” de herir a ciudadanos de EE.UU.

“En este momento no tenemos constancia de ningún informe sobre estadounidenses heridos, secuestrados o muertos, y los carteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar ni a un solo estadounidense, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo”, dijo la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt.

La portavoz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump indicó en una entrevista con Fox News que la operación “llevada a cabo con éxito por las autoridades mexicanas” para abatir a El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), contó con la colaboración de la inteligencia estadounidense.

“Esto no habría sido posible sin el liderazgo del presidente Trump”, insistió Leavitt, quien recordó como la Administración ha designado a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y las “medidas letales” tomadas contra lanchas que supuestamente cargan droga en el Caribe y el Pacífico para detener el flujo de sustancias ilícitas en EE.UU.

Según la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Washington está “coordinando, cooperando y presionando al Gobierno mexicano para que haga más para acabar con el flagelo de las drogas mortales que ingresan por la frontera sur de Estados Unidos”.

Un soldado vigila un vehículo calcinado tras ser incendiado en Cointzio, Michoacán, México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho". (Foto AP/Armando Solis).

Cientos de turistas estadounidenses se encontraron varados en el oeste de México después de que el abatimiento de El Mencho este domingo desatara una ola de violencia en varias ciudades mexicanas, entre ellas Guadalajara y Puerto Vallarta, este último uno de los principales destinos turísticos de Norteamérica.

El líder del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de la región, era el narcotraficante más buscado en México. Fue abatido durante un operativo del Ejército mexicano en Tapalpa, en el estado de Jalisco, al oeste del país. Las autoridades mexicanas confirmaron que contaron con inteligencia estadounidense.

En reacción a su muerte, criminales desataron una ola de violencia en cerca de un tercio de los estados de México, lo que causó la muerte de 25 militares, un custodio y un agente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, así como 30 integrantes del CJNG, según el recuento oficial.

Las acciones criminales incluyeron unos 85 bloqueos en carreteras federales, la quema de vehículos, ataques a gasolineras, tiendas y bancos.

