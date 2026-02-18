EE.UU. advierte a Cuba que debe realizar “drásticos cambios muy pronto”

Escuchar
Fotografía de archivo de una bandera de Cuba en la Plaza de la Revolución, en La Habana (Cuba). Foto: EFE/Alejandro Ernesto
Por Agencia EFE

La Administración Trump advirtió este miércoles al Gobierno cubano que debe abordar “drásticos cambios muy pronto” y que están pendientes de que decisiones toman en el futuro próximo ante la grave crisis económica a la que se enfrenta el país.

