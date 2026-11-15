El gobierno de Donald Trump advirtió el domingo que los problemas en el transporte aéreo de Estados Unidos, desatados por la paralización de las operaciones a nivel nacional por una falla técnica, podrían prolongarse hasta el lunes y retrasar el retorno a la normalidad.

Esta inmovilización de los aviones en tierra durante más de cuatro horas el viernes por la tarde provocó un caos generalizado en los aeropuertos, en un país inmenso donde el avión es un medio de transporte muy habitual. Entre el viernes y el sábado se cancelaron más de 18.000 vuelos y se retrasaron millas más.

Más de 1.500 vuelos adicionales habían sido cancelados hasta la mañana del domingo y cerca de 3.000 sufrían retrasos, según el sitio de seguimiento FlightAware.

MIRA AQUÍ: Trump culpa a Biden por la paralización de los vuelos en Estados Unidos

El director de la FAA, la agencia estadounidense que regula la aviación civil, Bryan Bedford, había dicho el sábado que los viajes aéreos para millones de varados estadounidenses en aeropuertos volverían a la normalidad al cierre de la jornada del domingo.

Pero el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el domingo por la mañana que hará falta más tiempo para que los aviones, las tripulaciones y los pasajeros estén donde deban estar.

“En el espacio aéreo veremos que las cosas vuelven a la normalidad hoy, pero probablemente la situación no sea plenamente normal hasta mañana (lunes)”, dijo Duffy en ABC News.

Trump culpa a Biden

Trump, que no se había pronunciado públicamente sobre el tema, atribuyó el domingo por la mañana la responsabilidad de la situación al expresidente demócrata Joe Biden, que gobernó de 2021 a 2025, entre el primer y el segundo mandato del republicano.

En su plataforma Truth Social, Trump calificó la gestión de la aviación del gobierno de Biden como “un desastre”.

Aviones de pasajeros de United Airlines se ven en las puertas de embarque del Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) en Newark, Nueva Jersey, el 15 de noviembre de 2026. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / CHARLY TRIBALLEAU

“Todo lo que tocaron terminó mal”, escribió. “Gastaron grandes sumas de dinero de forma imprudente, dejando un sistema antiguo y averiado aún peor de cómo estaba cuando empezaron”, señaló.

El sábado, el gobierno de Trump señaló que unos trabajos “de rutina” en infraestructuras de comunicación vinculadas al control aéreo habían provocado la avería.

El secretario de Transporte explicó que la suspensión de los despegues se decidió después de que los trabajos para sustituir un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran “problemas” en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.

“Esa inestabilidad empezó a propagarse y fue entonces cuando tomamos la decisión de detener los despegues por precaución”, precisó Bedford.

“50.000 millones de dólares”

Duffy, que denunciaba desde hace tiempo la obsolescencia de las instalaciones del control aéreo estadounidense, insistió de nuevo el domingo en la necesidad imperiosa de financiar su modernización.

El 15 de noviembre de 2026, viajeros llegaron a un control de seguridad en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) en Newark, Nueva Jersey. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Hacen falta “50.000 millones” de dólares —es decir, más que los 30.000 millones ya solicitados al Congreso— para “no volver a ver lo que ocurrió el viernes” y “garantizar que los estadounidenses vuelen con seguridad”, afirmó en la cadena CBS.

Filas interminables en las puertas de embarque, aviones esperando en las pistas y pasajeros agolpados en las terminales, desesperados por obtener información: desde el viernes, la paciencia de los viajeros se pone a prueba.

Romel Gonzales, técnico del sector sanitario de 53 años, intentaba llegar a Oklahoma City. Su vuelo desde Nueva York debía salir temprano el sábado por la mañana, pero fue cancelado y el vuelo al que lo han transferido no debería aterrizar hasta alrededor de la medianoche del domingo.

“Estamos atrapados aquí (...) No sabemos si debemos irnos en coche o si esperamos y reservamos un hotel”, se preguntaba el sábado ante la AFP.

La paralización de todos los despegues es algo muy raro en Estados Unidos. Una medida similar, aunque de menor alcance, se adoptó en 2023 debido a un fallo informático y, antes de eso, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

VIDEO RECOMENDADO