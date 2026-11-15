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Resumen

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Los viajeros llegan al control de seguridad del Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) en Newark, Nueva Jersey, el 15 de noviembre de 2026. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Los viajeros llegan al control de seguridad del Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) en Newark, Nueva Jersey, el 15 de noviembre de 2026. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia AFP

El gobierno de Donald Trump advirtió el domingo que los problemas en el transporte aéreo de Estados Unidos, desatados por la paralización de las operaciones a nivel nacional por una falla técnica, podrían prolongarse hasta el lunes y retrasar el retorno a la normalidad.

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