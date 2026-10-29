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Resumen

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Captura de video de una transmisión del canal en Youtube del partido Republicano del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante un mitin este miércoles, donde volvió a desligarse del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, diciendo que era "amigo de los demócratas, en Chillicothe, Ohio (EE.UU.). EFE/ @Republicans /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Captura de video de una transmisión del canal en Youtube del partido Republicano del presidente de EE.UU., Donald Trump, durante un mitin este miércoles, donde volvió a desligarse del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, diciendo que era "amigo de los demócratas, en Chillicothe, Ohio (EE.UU.). EFE/ @Republicans /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
/ @Republicans
Por Agencia EFE

El gobierno de Donald Trump anunció este jueves que denegará visados a los organizadores de caravanas de migrantes con destino a Estados Unidos, tras asegurar que ya ha aplicado la medida a 15 personas en la última semana.

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