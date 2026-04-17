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El presidente José María Balcázar se reunió con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)
El presidente José María Balcázar se reunió con el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)
Por Agencia EFE

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, lanzó este viernes una advertencia al Gobierno peruano al señalar que usará “todas las herramientas disponibles si negocian con mala fe con EE.UU.”, después de que el presidente interino, José María Balcázar, anunciara que prefiere dejar la decisión de la compra de aviones de combate al siguiente presidente que salga elegido de las elecciones actualmente en marcha.

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