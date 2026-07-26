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El presidente de EE.UU., Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de La Casa Blanca este viernes, donde bromeó con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028 y se colocó una gorra roja con el año 2028 en la parte frontal, en Washington. (EFE/ C-Span)
El presidente de EE.UU., Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de La Casa Blanca este viernes, donde bromeó con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2028 y se colocó una gorra roja con el año 2028 en la parte frontal, en Washington. (EFE/ C-Span)
/ C-SPAN
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, “tiene todas las opciones en la mesa” para decidir el próximo paso en la guerra en Irán, incluyendo más acciones militares, avisó este domingo el embajador de Estados Unidos en la ONU, Mike Waltz.

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