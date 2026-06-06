Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tom Homan, el "zar de la frontera" de la Casa Blanca, habla con la prensa en la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de abril de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Tom Homan, el "zar de la frontera" de la Casa Blanca, habla con la prensa en la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de abril de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

Tom Homan, director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), dijo este sábado que este organismo centrará sus esfuerzos durante el próximo Mundial de fútbol en garantizar la “seguridad nacional” y la protección del torneo, y no en la aplicación de las leyes migratorias.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.