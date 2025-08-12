Estados Unidos afirma que la situación de los derechos humanos en Brasil “se deterioró”

Estados Unidos afirmó este martes que la situación de los derechos humanos en Brasil “se deterioró” en 2024 y acusó al gobierno brasileño de reprimir “el debate democrático” y la “expresión de los simpatizantes” del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

La relación entre Washington y Brasilia es tensa. Trump acusa al país sudamericano, gobernado por el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de llevar a cabo una “caza de brujas” contra Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.

Esto le llevó a aplicar aranceles del 50% a numerosos productos brasileños y a sancionar al juez de la corte suprema de Brasil Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro.

Los tribunales brasileños adoptaron medidas “desproporcionadas para socavar la libertad de expresión” y en internet, sostiene un informe anual sobre derechos humanos modificado por el Departamento de Estado para acomodarlo a las prioridades del presidente estadounidense Donald Trump en política exterior.

Además, bloquearon “el acceso a información” en una plataforma de redes sociales, se queja Washington.

En 2024, Moraes bloqueó temporalmente X en Brasil hasta que la red social cumpliera su orden de eliminar las cuentas acusadas de difundir desinformación.

Posteriormente, ordenó suspender Rumble porque esta plataforma para compartir videos, popular entre los conservadores y la extrema derecha, se negaba a bloquear la cuenta de un usuario residente en Estados Unidos que era buscado por difundir desinformación.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Evaristo SA / Brendan SMIALOWSKI / AFP)

El gobierno brasileño “socavó el debate democrático al restringir el acceso a contenido en línea considerado como “que socava la democracia”, lamenta el informe.

El texto asegura que Brasil reprimió “de manera desproporcionada la expresión de los partidarios” de Bolsonaro, así como de periodistas y políticos, “a menudo en procedimientos secretos que carecían de garantías de debido proceso”.

Según Washington, Brasilia reprimió asimismo el discurso que le perjudicaba “políticamente, argumentando que constituían ‘discurso de odio’”.

Entre los problemas de derechos humanos citados en el informe destacan las “ejecuciones arbitrarias o ilegales, tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, arrestos o detenciones arbitrarias y graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa”.