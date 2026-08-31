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Resumen

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Un MH-60S Sea Hawk de la Marina de EE.UU. realiza un reabastecimiento vertical para el USS Boxer (LHD 4) desde el USNS Arctic (T-AOE 8). Foto: @CENTCOM
Un MH-60S Sea Hawk de la Marina de EE.UU. realiza un reabastecimiento vertical para el USS Boxer (LHD 4) desde el USNS Arctic (T-AOE 8). Foto: @CENTCOM
Por Agencia EFE

El Ejército de Estados Unidos afirmó que “ningún barco” ha chocado con minas en el estrecho de Ormuz, como aseguró Irán este lunes, por lo que acusó a la República Islámica de buscar “intimidar” a los buques comerciales con “desinformación”.

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