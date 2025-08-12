Fotografía de archivo del 19 de marzo de 2025 del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hablando en Antiguo Cuscatlán (El Salvador). Foto: EFE/ Rodrigo Sura
Fotografía de archivo del 19 de marzo de 2025 del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hablando en Antiguo Cuscatlán (El Salvador). Foto: EFE/ Rodrigo Sura
/ Rodrigo Sura
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Estados Unidos afirma que no hay “abusos significativos de derechos humanos” en El Salvador
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
Estados Unidos afirma que no hay “abusos significativos de derechos humanos” en El Salvador

Estados Unidos afirma que no hay “abusos significativos de derechos humanos” en El Salvador

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El gobierno del presidente estadounidense afirmó este martes que no hubo “abusos significativos de derechos humanos” en 2024 en , pese a que los migrantes expulsados por Washington a ese país denunciaron palizas y tratos degradantes.

En un informe anual sobre los derechos humanos adaptado por el gobierno para ajustarlo a las prioridades en política exterior de Trump, Washington se muestra muy indulgente con .

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

El presidente salvadoreño Nayib Bukele es un gran aliado de Trump en su lucha contra la inmigración ilegal, sobre todo desde que se prestó a encarcelar a migrantes deportados por Estados Unidos a cambio de dinero.

MIRA AQUÍ: Bukele niega que la reelección indefinida sea “el fin de la democracia” en El Salvador


“No hubo informes creíbles de abusos significativos de los derechos humanos” en el país, afirma el Departamento de Estado.

“Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico bajo el estado de excepción” gracias a las “detenciones masivas”, añade.

Según Washington, el tomó medidas “para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos de los derechos humanos”.

El presidente estadounidense, Donald Trump (d), se reúne con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele (i), en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el 14 de abril de 2025. EFE/EPA/KEN CEDENO
El presidente estadounidense, Donald Trump (d), se reúne con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele (i), en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el 14 de abril de 2025. EFE/EPA/KEN CEDENO
/ KEN CEDENO / POOL

Este panorama apologético contrasta con las denuncias de las oenegés y de los migrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, adonde Trump expulsó en marzo a más de 250 venezolanos a los que acusó de pertenecer a la , antes de que fueran liberados como parte de un canje.

Una vez en libertad, varios de estos migrantes contaron a la AFP haber vivido un infierno con palizas constantes, comida podrida y celdas de castigo diminutas.

Además, en un informe de julio de 2024, Human Rights Watch documentó violaciones de los derechos humanos contra niños en el Salvador.

Otra oenegé, Socorro Jurídico Humanitario, denunció incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI) casos de torturas, desapariciones de personas y muertes de presos en este país bajo el régimen de excepción como parte de su “guerra” contra las pandillas.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC