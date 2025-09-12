EE.UU.: agente migratorio mata a disparos en Chicago a inmigrante indocumentado en fuga

Escucha la noticia
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) disparó mortalmente a un hombre en el área de Chicago que se resistía al arresto y que intentó atropellar a los agentes, informaron las autoridades este viernes.
Se trataba de un ciudadano mexicano identificado como Silverio Villegas González, de 38 años y que trabajaba como cocinero, informó en la red social X el consulado de México en Chicago.
Los incidentes violentos entre los agentes del ICE, que van armados, y los inmigrantes irregulares son relativamente raros.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, el hombre “se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes” durante un control de tráfico del ICE.
“Uno de los agentes de ICE fue golpeado por el coche y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, el agente disparó su arma”, según el comunicado.
Según las autoridades estadounidenses, el hombre al que se intentaba detener era “un extranjero ilegal criminal con antecedentes de conducción temeraria” que había entrado al país “en una fecha y hora desconocidas”.
El consulado mexicano informó de su lado que ha establecido comunicación con autoridades del ICE para conocer detalles de lo ocurrido.
Chicago es una de las ciudades en el punto de mira del gobierno Trump a causa de su condición de ciudad santuario. Sus autoridades se niegan a colaborar con los planes de control y deportación del mandatario republicano.
Trump reiteró este viernes que su intención es mandar a la Guardia Nacional para combatir esa situación en la capital de Illinois, como parte de sus planes de enfrentar la violencia criminal en las grandes ciudades del país, gobernadas mayoritariamente por demócratas.
