Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos retiene a bomberos que se preparaban para combatir un incendio en Bear Gulch, estado de Washington, el 27 de agosto de 2025. (Foto del equipo de bomberos vía The Seattle Times)
Agencia AFP
Agentes migratorios detienen a dos bomberos cuando se preparaban para apagar un incendio en EE.UU.
Dos bomberos que controlaban un incendio forestal en fueron arrestados por agentes de la patrulla fronteriza, informaron funcionarios de el jueves, en tanto avanzan los controles contra la inmigración irregular del presidente .

Agentes federales retuvieron a equipos de contratistas privados de incendios durante varias horas el miércoles mientras se preparaban para ayudar a combatir el incendio de Bear Gulch de 3.600 hectáreas en el estado de Washington, según informes.

Los funcionarios alinearon a las 44 personas y les ordenaron que presentaran identificación, reportaron los bomberos al Seattle Times, y a los miembros del equipo se les prohibió grabar imágenes.

Arriesgamos la vida para salvar a la comunidad. Y así es como nos tratan”, comentó al periódico un bombero que no fue identificado.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) indicó que los agentes de la Patrulla Fronteriza estuvieron allí a petición de los guardabosques que querían verificar que los nombres proporcionados en los registros de los contratistas fueran precisos.

Se identificaron varias discrepancias y se descubrió que dos individuos estaban presentes en Estados Unidos ilegalmente, uno con una orden de expulsión previa”, informó la CBP en un comunicado el jueves.

Estas dos personas fueron detenidas, según la CBP, mientras que las otras 42 fueron retiradas de terrenos federales en lo que la agencia caracterizó como una “terminación de contrato” tras una investigación criminal.

La acción “no interfirió con las operaciones de bomberos ni con la respuesta a ningún incendio activo en el área, ni representó un peligro para la comunidad circundante”.

Lo ocurrido el miércoles fue inusual pues usualmente esas operaciones no se ejecutan en lugares de desastres naturales o en sitios de emergencia.

El gobierno de Trump, que en la campaña electoral prometió mano dura contra la inmigración irregular, ha llevado a cabo arrestos generalizados, a menudo en áreas demócratas.

El gobernador demócrata de Washington, Bob Ferguson, se declaró “profundamente preocupado por esta situación con dos individuos que ayudaban a combatir incendios en el estado de Washington”, y señaló que busca más información sobre ese episodio.

El incendio de Bear Gulch estalló en julio, causado por algún tipo de actividad humana, según información oficial.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

