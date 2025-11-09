Alumnos de escuelas públicas de EE.UU. recibirán lecciones de seguridad con armas de fuego

Este año escolar en Estados Unidos, los estudiantes de escuelas primarias, secundarias y preparatorias de algunos estados recibirán una nueva lección sobre seguridad: qué hacer si encuentran un arma de fuego.

Arkansas, Tennessee y Utah son los primeros estados en promulgar leyes que exigen que las escuelas públicas enseñen a niños desde los cinco años los conceptos básicos de seguridad con armas de fuego y cómo almacenarlas adecuadamente en el hogar. Solo la ley de Utah permite que los alumnos no participen en la lección si así lo solicitan sus padres o tutores.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Una ley similar en Arizona fue vetada por el gobernador demócrata, y legisladores de al menos cinco estados más han presentado propuestas similares, lo que coloca a las escuelas en el centro de otro debate sobre la violencia armada.

En Tennessee, los planes de lecciones podrían incluir calcomanías, juegos, cuestionarios o videos con música e ilustraciones coloridas de armas de fuego, como una pistola hecha con ladrillos estilo Lego y una explicación de lo que es un fusil de avancarga.

La realidad es que, en Estados Unidos, muchos niños crecen rodeados de armas de fuego.

En la Escuela Primaria Berclair de Memphis, a un grupo de 16 estudiantes de quinto grado se les preguntó cuántos habían visto un arma real. Casi todos levantaron la mano.

“Esto demuestra cuánto se necesita una clase como esta”, señaló Tammie Chapman, instructora de salud y educación física, quien dirige las lecciones en esta escuela.

“Aunque hay cierta controversia en torno a las armas, no siempre tiene que ser así”, comentó Emily Buck, directora de relaciones públicas de la Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee, que creó un plan de estudios con el Departamento de Educación del estado. “Creo que tener algo de educación y conocimientos básicos realmente puede ser beneficioso a largo plazo”.

Detente, no toques, aléjate rápidamente, avisa a un adulto

Las lecciones suelen adaptarse de cursos de seguridad en la caza que ya administran las agencias estatales de caza y vida silvestre, pero con diferencias clave.

Los cursos de seguridad para cazadores generalmente incluyen instrucción práctica y explicaciones sobre cómo manejar y disparar un arma de manera segura. En las lecciones en el aula, por otro lado, se enfatiza que los niños no deben tocar un arma de fuego.

En Tennessee, la legislación prohíbe cualquier uso de armas de fuego reales, pero en Arkansas, la ley permite que los padres opten por planes de estudio alternativos, como un curso de seguridad con armas de fuego fuera del campus que podría incluir armas reales.

El mensaje principal es una serie de pasos para cuando un niño encuentra un arma: Detente, no toques, aléjate rápidamente, avisa a un adulto. Esto coincide con las instrucciones creadas por otras organizaciones, como la emitida por la Asociación Nacional del Rifle, que presenta personajes animados, videos y páginas para colorear.

En la Escuela Primaria Berclair, el personal diseñó un juego de relevos para hacer que los estudiantes se mantengan interesados. En el gimnasio, los alumnos se turnaban para correr hacia cubos que tenían diferentes fotos. Quienes encontraban una imagen de un arma la reportaban a uno de los adultos. También escuchaban una pegajosa canción que enfatizaba los pasos.

Buck reconoció que los adultos podrían ser los responsables de crear situaciones inseguras en el hogar y dijo que los niños deberían estar preparados si encuentran armas en lugares inusuales, como en estantes o debajo de un colchón.

“Esperamos que tal vez los estudiantes lleven algo de lo que aprendieron de regreso a su casa, de regreso a sus padres, y tal vez los animen a ajustar su método de almacenamiento”, señaló Buck.

Buck reconoció que los adultos podrían ser los responsables de crear situaciones inseguras en el hogar y dijo que los niños deberían estar preparados si encuentran armas en lugares inusuales, como en estantes o debajo de un colchón.

“Esperamos que tal vez los estudiantes lleven algo de lo que aprendieron de regreso a su casa, de regreso a sus padres, y tal vez los animen a ajustar su método de almacenamiento”, señaló Buck.

En 2022, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) encontraron que las armas de fuego fueron la principal causa de muerte entre niños y adolescentes. Arkansas y Tennessee tienen tasas de fallecimientos por armas de fuego entre niños y adolescentes que superan el promedio nacional, según un análisis de la AP. Pero algunos demócratas y defensores del control de armas argumentan que este tipo de legislación es el enfoque equivocado para la violencia armada.

“Usar la jornada escolar para enseñar a los niños sobre armas no evitará que los adultos dejen sus armas de fuego sin asegurar ni hará que mantengan armas letales fuera de manos peligrosas”, dijo en un comunicado Meg Beauregard, asesora de políticas de Everytown for Gun Safety. “Si los legisladores quisieran seriamente proteger a los estudiantes, aprobarían leyes que responsabilicen a los adultos, como el almacenamiento seguro, y no pondrían la carga en los niños para que se mantengan seguros”.

¿Cómo se enseñarán las lecciones?

Los estados dieron a los distritos escolares cierta discrecionalidad sobre si usan los planes de lecciones proporcionados o siguen otras instrucciones que se adhieran a las disposiciones de las leyes. Las escuelas también pueden decidir qué miembros del personal o del cuerpo docente dirigirán las lecciones, o en algunos casos, podrían llevar a agentes de la policía para hablar sobre la seguridad con armas de fuego.

En Arkansas, las escuelas podrían optar por incorporar las lecciones como parte del entrenamiento anual de seguridad, como cuando practican la seguridad contra incendios o simulacros de tornados, dijo Spencer Griffith, subdirector de la Comisión de Caza y Pesca de Arkansas.

“Esperamos que lo intercalen de una manera que ayude a prevenir algunos de estos accidentes, pero no de una forma que imponga un enfoque político o miedo alrededor de eso, porque simplemente no es el lugar para ello”, afirmó.

El director de Berclair, Clint Davis, dijo que el problema de los niños que se lastiman en accidentes con armas de fuego no es nuevo, aunque este plan de estudios sí lo es.

“No es algo que necesariamente se haya convertido en un problema moderno. Siempre ha estado ahí”, dijo. “Y creo que ahora estamos respondiendo a la necesidad de proporcionar ese tipo de entrenamiento en la escuela”.

VIDEO RECOMENDADO

El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles 5 de noviembre que solicitará a las aerolíneas que empiecen a cancelar vuelos a partir del viernes para "reducir la presión" sobre el control aéreo, un sector con un alto nivel de ausentismo debido al cierre del gobierno. (AFP)