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Resumen

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 3 de febrero de 2025, en Washington, D.C. (Foto de Jim Watson / AFP)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 3 de febrero de 2025, en Washington, D.C. (Foto de Jim Watson / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amenazó este jueves con sanciones contra Omán, aliado de Washington, si ese país se suma a Irán en el cobro de peajes para transitar a través del estrecho de Ormuz.

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