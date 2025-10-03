EE.UU. anuncia cuatro muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Caribe

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció este viernes un nuevo ataque en el Caribe frente a la costa de Venezuela contra una presunta narcolancha, con un balance de 4 muertos, en un mensaje en la red X.

“Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque (...)letal contra una embarcación narcotraficante afiliada a organizaciones designadas como terroristas”, explicó el secretario de Guerra, que acompaña su mensaje de un video.

“Cuatro hombres narcoterroristas a bordo de la embarcación murieron en el ataque”, añadió en el mensaje.

En el video se aprecia una lancha navegando a toda velocidad en alta mar, y luego el impacto que la destruye totalmente.

“El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente”, indicó el comunicado.

Este sería el quinto ataque de Estados Unidos en la región, de acuerdo al conteo del propio presidente Trump. El saldo hasta ahora sería de 21 muertos al menos.

Estos ataques han provocado la movilización militar y de milicias progubernamentales en Venezuela, y las denuncias de otros países en la región.

El Congreso estadounidense ya ha mantenido una audiencia a puerta cerrada al respecto, ante los cuestionamientos sobre la legalidad de estos ataques en aguas internacionales, contra objetivos que en principio no presentan una amenaza directa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

“Nuestros servicios de inteligencia, sin duda, confirmaron que esta embarcación estaba traficando narcóticos”, aseguró el secretario de Guerra, según la nueva definición del Departamento de Defensa.

“¡Estos ataques continuarán hasta que cesen las agresiones contra el pueblo estadounidense!”, aseguró Hegseth.