Imagen de la narcolancha en el Caribe minutos antes del ataque de Estados Unidos. Foto: X / Pete Hegseth
Imagen de la narcolancha en el Caribe minutos antes del ataque de Estados Unidos. Foto: X / Pete Hegseth
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
EE.UU. anuncia cuatro muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Caribe
Resumen de la noticia por IA
EE.UU. anuncia cuatro muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Caribe

EE.UU. anuncia cuatro muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Caribe

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El jefe del Pentágono, , anunció este viernes un nuevo ataque en el Caribe contra una presunta narcolancha, con un balance de 4 muertos, en un mensaje en la red X.

“Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque (...)letal contra una embarcación narcotraficante afiliada a organizaciones designadas como terroristas”, explicó el secretario de Guerra, que acompaña su mensaje de un video.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Ataque de Estados Unidos es un mensaje “muy claro” para los cárteles, dice el Pentágono

“Cuatro hombres narcoterroristas a bordo de la embarcación murieron en el ataque”, añadió en el mensaje.

En el video a toda velocidad en alta mar, y luego el impacto que la destruye totalmente.

“El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente”, indicó el comunicado.

Este sería el en la región, de acuerdo al conteo del propio presidente Trump. El saldo hasta ahora sería de 21 muertos al menos.

Estos ataques han provocado la movilización militar y de milicias progubernamentales en Venezuela, y las denuncias de otros países en la región.

El Congreso estadounidense ya ha mantenido una audiencia a puerta cerrada al respecto, ante los cuestionamientos sobre la legalidad de estos , contra objetivos que en principio no presentan una amenaza directa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

Cuatro hombres narcoterroristas a bordo de la embarcación murieron en el ataque. Foto: X / Pete Hegseth
Cuatro hombres narcoterroristas a bordo de la embarcación murieron en el ataque. Foto: X / Pete Hegseth

“Nuestros servicios de inteligencia, sin duda, confirmaron que esta embarcación estaba traficando narcóticos”, aseguró el secretario de Guerra, según la nueva definición del Departamento de Defensa.

“¡ hasta que cesen las agresiones contra el pueblo estadounidense!”, aseguró Hegseth.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC