Estados Unidos anuncia nueva ayuda humanitaria para el “pueblo cubano”

Un hombre se encuentra entre los escombros de una casa dañada después del paso del huracán Melissa en la aldea de Boca de Dos Ríos, provincia de Santiago de Cuba, Cuba, el 30 de octubre de 2025. (YAMIL LAGE / AFP)

Un hombre se encuentra entre los escombros de una casa dañada después del paso del huracán Melissa en la aldea de Boca de Dos Ríos, provincia de Santiago de Cuba, Cuba, el 30 de octubre de 2025. (YAMIL LAGE / AFP)

Un hombre se encuentra entre los escombros de una casa dañada después del paso del huracán Melissa en la aldea de Boca de Dos Ríos, provincia de Santiago de Cuba, Cuba, el 30 de octubre de 2025. (YAMIL LAGE / AFP)
Un hombre se encuentra entre los escombros de una casa dañada después del paso del huracán Melissa en la aldea de Boca de Dos Ríos, provincia de Santiago de Cuba, Cuba, el 30 de octubre de 2025. (YAMIL LAGE / AFP)
Por Agencia AFP

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una ayuda humanitaria adicional de seis millones de dólares para el “pueblo cubano”, después de los tres millones que envió en enero a raíz del paso por la isla en 2025 del huracán Melissa.

