El Gobierno de Estados Unidos presentó una amplia agenda de cooperación con Perú luego de la visita de la delegación presidencial encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien asistió a la ceremonia de toma de posesión de la presidenta Keiko Fujimori el pasado 28 de julio.

A través de un comunicado, la administración del presidente Donald Trump reafirmó su compromiso de fortalecer la relación bilateral, destacando que ambos países mantienen cerca de 200 años de relaciones diplomáticas, y anunció nuevas iniciativas en materia de seguridad, comercio, inversión, infraestructura, tecnología, cooperación espacial y gestión de desastres.

Uno de los principales ejes del anuncio es la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

Estados Unidos confirmó que incrementará la cooperación con Perú, especialmente en la frontera norte, además de fortalecer el intercambio de información para combatir organizaciones criminales como el Tren de Aragua, grupo que la administración Trump designó como Organización Terrorista Extranjera. Entre las principales medidas destacan:

Envío de un equipo del Departamento de Justicia para reforzar la coordinación bilateral.

Ampliación de la recopilación de datos biométricos en cárceles y zonas fronterizas.

Donación de dos equipos de detección de trazas de explosivos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Fortalecimiento de las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú para combatir el crimen organizado y la minería ilegal.

PUEDES VER: Keiko Fujimori en Junín inspecciona zona afectada por sismo: “Todos tenemos que poner el hombro”

Comercio e inversiones: los nuevos anuncios para Perú

Estados Unidos también anunció nuevas iniciativas para impulsar las inversiones y el comercio bilateral.

Entre ellas figura una misión comercial denominada “Perú está abierto a los negocios”, encabezada por el embajador estadounidense, además de nuevas oportunidades de inversión promovidas por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC). Los sectores priorizados incluyen:

Energía.

Infraestructura.

Minerales críticos.

Tecnología.

Ciberseguridad.

Asimismo, se confirmó la realización de una Cumbre de Inteligencia Artificial el 8 de septiembre en Lima, la creación de un grupo de trabajo sobre minerales críticos y una inversión de hasta 5 millones de dólares para fortalecer el procesamiento y refinación de minerales en Perú.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, DC, el 30 de julio de 2026. (Andrew Harnik / Getty Images via AFP) / ANDREW HARNIK

Estados Unidos respaldará la expansión del Puerto del Callao

Otro de los compromisos anunciados contempla el apoyo a la expansión del Puerto del Callao, considerado el principal terminal portuario del país.

El proyecto contará con asistencia técnica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, además de la identificación de nuevas oportunidades de inversión para potenciar el desarrollo del puerto.

LEE TAMBIÉN: Keiko Fujimori EN VIVO: últimas noticias de sus actividades como presidenta HOY, viernes 31 de julio

Cooperación espacial entre Estados Unidos y Perú

La agenda bilateral también contempla ampliar la cooperación espacial. Entre los principales anuncios figuran:

Crear un consorcio espacial entre ambos países.

Enviar un oficial peruano al Comando Espacial de Estados Unidos.

Apoyar la elaboración de la estrategia espacial peruana a diez años.

Donar un telescopio de alta potencia antes de finalizar 2026.

Otorgar nuevas becas en ingeniería aeroespacial, astrofísica, ciberseguridad y otras disciplinas relacionadas.

/ LINO CHIPANA

Apoyo para enfrentar el Fenómeno El Niño

Estados Unidos también anunció medidas para fortalecer la capacidad de respuesta del Perú frente a los efectos del Fenómeno El Niño.

Entre ellas destacan el almacenamiento preventivo de ayuda humanitaria, la donación de puentes móviles para atender posibles inundaciones, talleres virtuales sobre gestión del riesgo de desastres dirigidos por la FEMA y la visita del buque hospital USNS Comfort a inicios de 2027.

VIDEO RECOMENDADO