Combinación de imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta del Perú, Keiko Fujimori. Foto: EFE/Archivo
Combinación de imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta del Perú, Keiko Fujimori. Foto: EFE/Archivo
Por Redacción EC

El Gobierno de Estados Unidos presentó una amplia agenda de cooperación con Perú luego de la visita de la delegación presidencial encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien asistió a la ceremonia de toma de posesión de la presidenta Keiko Fujimori el pasado 28 de julio.

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