Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Estados Unidos anunció este jueves que completó una operación de extracción de uranio altamente enriquecido del único reactor nuclear en Venezuela, actualmente en paro.
Estados Unidos anunció este jueves que completó una operación de extracción de uranio altamente enriquecido del único reactor nuclear en Venezuela, actualmente en paro.
La operación fue completada “en cuestión de meses, más de dos años más rápido de lo planeado originalmente”, indicó el texto del Departamento de Estado.
PUEDES VER: Trump publica en su red social imagen de Venezuela como el estado número 51 de Estados Unidos
El reactor RV-1, situado en el Alto de Pipe, en las afueras de Caracas, “fue el primer y único reactor nuclear del país, construido originalmente para la investigación científica con fines pacíficos”, explicó el comunicado.
“A finales de abril, Venezuela acondicionó y preparó para su transporte el HEU (uranio altamente enriquecido) de su reactor de investigación RV-1, que había sido suministrado al país como parte del histórico programa Átomos para la Paz de Estados Unidos” indicó el texto.
“El material fue transportado por el Reino Unido y llegó sin contratiempos al emplazamiento de Savannah River, en Aiken, Carolina del Sur, a principios de mayo para su disposición final”, añadió.
Estados Unidos ha retirado o eliminado hasta la fecha más de 7,3 toneladas de material nuclear susceptible de ser usado para fines militares en todo el mundo, aseguró el texto.
El reactor experimental RV-1, construido por General ELectric, fue inaugurado por el entonces Rómulo Betancourt en diciembre de 1960.
VIDEO RECOMENDADO
- Marco Rubio aparece con la ropa deportiva que llevaba Nicolás Maduro durante su captura
- Trump dice que va a liberar “a todos” los presos políticos en Venezuela
- United Airlines restablecerá los vuelos entre EE.UU. y Venezuela, suspendidos desde 2017
- Estados Unidos presenta cargos criminales contra más de 25 personas vinculadas al Tren de Aragua
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.