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Imagen difundida por el OIEA sobre el traslado de 13,5 kilos de uranio enriquecido de Venezuela a Estados Unidos. Foto: OIEA
Imagen difundida por el OIEA sobre el traslado de 13,5 kilos de uranio enriquecido de Venezuela a Estados Unidos. Foto: OIEA
Por Agencia AFP

Estados Unidos anunció este jueves que completó una operación de extracción de uranio altamente enriquecido del único reactor nuclear en Venezuela, actualmente en paro.

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