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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump responde a preguntas de los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 20 de octubre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump responde a preguntas de los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 20 de octubre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
Por Agencia AFP

Estados Unidos anunció el jueves que retiraría la visa a más de sesenta altos cargos, funcionarios y personalidades de Colombia y Bolivia, supuestamente vinculadas a actividades de narcotráfico o corrupción.

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