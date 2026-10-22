Estados Unidos anunció el jueves que retiraría la visa a más de sesenta altos cargos, funcionarios y personalidades de Colombia y Bolivia, supuestamente vinculadas a actividades de narcotráfico o corrupción.

Entre los 21 afectados en Colombia se encuentra Ricardo Roa Barragán, expresidente de la estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña del izquierdista Gustavo Petro, que lo llevó a la presidencia en 2022.

“Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.

Los líderes de la alianza Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado en el continente, acordaron multiplicar esfuerzos esos conjuntos, recordó.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla con miembros de la prensa en el hotel Taj Mahal Palace de Bombay el 21 de octubre de 2026. (Foto de KYLIE COOPER / AFP). / KYLIE COOPER

Colombia se sumó al Escudo de las Américas justo después de que asumiera en agosto el presidente de derecha Abelardo de la Espriella, que venció al izquierdista Iván Cepeda en las últimas elecciones.

Además del exjefe de campaña de Petro, aparecen en la lista el poderoso político regional Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, en el Caribe colombiano.

También el senador electo Wadith Manzur, que no alcanzó a poseerse en el cargo porque la justicia ordenó su detención en marzo.

En Bolivia, 40 ciudadanos se quedan sin visa para ingresar o transitar por Estados Unidos, entre ellos el juez Julio Alba Flores y el magistrado Aldo Quezada, ambos de Santa Cruz, así como varios legisladores y el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce.

Asimismo, resultaron afectados Julio César Porras Velarde, coordinador fiscal de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, y Rony Suárez Milliet, investigado como parte de las pesquisas internacionales sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Washington ya había retirado a finales de septiembre la visa a otra veintena de altos funcionarios bolivianos, entre ellos el fiscal general del país, Roger Mariaca, que poco después fue detenido por la policía.