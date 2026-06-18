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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, participó ante sus homólogos en la OTAN en Bruselas. (Foto: AFP)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, participó ante sus homólogos en la OTAN en Bruselas. (Foto: AFP)
/ JOHN THYS
Por Agencia AFP

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves en la OTAN una reevaluación de la presencia militar estadounidense en Europa, un proceso que durará al menos seis meses.

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