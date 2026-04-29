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Esta fotografía muestra el Nuevo Recinto de Contención de Seguridad (NSC), que cubre el cuarto reactor destruido de la central nuclear de Chernóbil. (Foto: AFP)
Esta fotografía muestra el Nuevo Recinto de Contención de Seguridad (NSC), que cubre el cuarto reactor destruido de la central nuclear de Chernóbil. (Foto: AFP)
/ SERGEI SUPINSKY
Por Agencia EFE

Estados Unidos anunció este miércoles que aportará hasta cien millones de dólares para garantizar la seguridad del nuevo sarcófago que protege al reactor accidentado de la central nuclear de Chernóbil en Ucrania, que resultó dañado en 2025 debido al ataque de un dron ruso.

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