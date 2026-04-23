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Esta imagen ilustrativa que muestra a una persona consultando el nuevo sitio web para el permiso de residencia estadounidense previsto, valorado en 5 millones de dólares, en un teléfono inteligente. (ETIENNE LAURENT / AFP)
Esta imagen ilustrativa que muestra a una persona consultando el nuevo sitio web para el permiso de residencia estadounidense previsto, valorado en 5 millones de dólares, en un teléfono inteligente. (ETIENNE LAURENT / AFP)
/ ETIENNE LAURENT
Por Agencia EFE

El Gobierno del presidente Donald Trump ya aprobó la primera visa de inmigrante conocida como ‘tarjeta dorada Trump’, destinada a personas interesadas en establecerse en Estados Unidos y obtener privilegios equiparables a los de los residentes permanentes por un precio de un millón de dólares.

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