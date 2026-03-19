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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tras una reunión con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. (Foto: Agencia EFE)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tras una reunión con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. (Foto: Agencia EFE)
Por Agencia AFP

Estados Unidos anunció el jueves la aprobación de ventas de armas por 16.460 millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos y a Kuwait, dos países del Golfo gravemente afectados por la guerra con Irán, informó el Departamento de Estado.

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