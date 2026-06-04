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Agentes federales enmascarados, que visten chaquetas del ICE, permanecen en un pasillo del Tribunal Federal de Inmigración de la Plaza de Nueva York, dentro del Edificio Federal Jacob K. Javitz, el 17 de marzo de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Agentes federales enmascarados, que visten chaquetas del ICE, permanecen en un pasillo del Tribunal Federal de Inmigración de la Plaza de Nueva York, dentro del Edificio Federal Jacob K. Javitz, el 17 de marzo de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

Dos gerentes y 48 empleados de una compañía en Carolina del Sur fueron detenidos por las autoridades federales de Estados Unidos, tras una investigación de casi dos años por infracciones migratorias, según anunció este jueves la Fiscalía de Carolina del Sur.

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