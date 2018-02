Autoridades de Estados Unidos arrestaron a un sospechoso de matar a tiros a dos desamparados en Las Vegas y de herir a otras personas, en ataques que desataron temores en la comunidad de indigentes.

La policía dijo que Joshua Castellon, de 26 años y residente en Las Vegas, fue detenido el viernes por un cargo federal de armas de fuego y enfrenta cargos estatales de asesinato e intento de asesinato.

El teniente Dan McGrath dijo el martes que un análisis forense vinculó el mismo revólver a cuatro ataques, tres de los cuales ocurrieron en un período de ocho horas el 29 de enero. El último ocurrió el 2 de febrero.

"Yo no podría explicar el móvil ni por qué alguien hace esto, y él no explicó un motivo”, dijo McGrath, y añadió que Castellon no es indigente, aunque dormía en su vehículo ocasionalmente.

McGrath dijo que un patrullero se acercó a Castellon el 8 de febrero cuando éste dormía en su camioneta, que correspondía a la descripción de un vehículo visto en los lugares de los incidentes. El agente interrogó a Castellon.

El 15 de febrero, detectives se pusieron en contacto con la esposa de Castellon, de quien está separado, quien dijo que su esposo había comprado un revólver en enero, de acuerdo con un documento federal.

Un día después, agentes detuvieron a Castellon, quien aceptó ser interrogado formalmente. Castellon les dijo a los detectives que había comprado el arma para vendérsela a “un amigo de un amigo”, de acuerdo con el documento federal.

McGrath dijo que agentes del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos arrestaron a Castellon tras la entrevista.

La primera víctima fue baleada afuera de una tienda en Logandale, uno 96 kilómetros (60 millas) al norte de Las Vegas. Estaba solo cuando un individuo se acercó en un coche y le disparó varias veces, alcanzándole una vez. Su herida no es grave.

Unas horas más tarde, un individuo armado mató a un hombre que dormía con un grupo de desamparados afuera de un centro comercial. El hombre murió en el sitio. Se le informó a la policía más adelante que otro desamparado había sido hospitalizado con un balazo en la cabeza, pero sobrevivió.

La última víctima, también un desamparado, fue hallada el 2 de febrero bajo un puente.

McGrath dijo que Castellon será transferido a custodia estatal una vez se resuelva la causa federal.



