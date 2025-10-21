Asaltante del Capitolio indultado por Trump es detenido por amenazar a líder demócrata

Escucha la noticia
Un hombre que fue indultado por el presidente, Donald Trump, tras participar en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, fue detenido este martes por amenazar de muerte al líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeen Jeffries.
El detenido es Christopher Moyhihan, de 34 años, bajo acusaciones de un delito grave por realizar una “amenaza terrorista” contra Jeffries, de acuerdo con la Policía estatal de Nueva York.
Moynihan habría escrito en sus redes “Hakeem Jeffries dará un discurso en unos días en Nueva York. No puedo permitir que este terrorista viva”.
“Aunque me odien, debe ser eliminado”, añadió.
Jeffries habló en un almuerzo en el Club Económico de Nueva York el lunes acerca del cierre de Gobierno y durante el acto responsabilizó a los republicanos de no facilitar un acuerdo para poner fin a la suspensión administrativa.
Los archivos judiciales señalan que el acusado se encontraba en libertad condicional porque Trump lo indultó por completo el 20 de enero pasado por su papel en los disturbios del Capitolio.
De acuerdo con los fiscales encargados de la investigación de los disturbios del 6 de enero, Moynihan fue de los primeros alborotadores en entrar al Capitolio y alentó a los demás manifestantes a ingresar al recinto además de gritar consignas contra el demócrata Joe Biden, vencedor de los comicios presidenciales de noviembre de 2020, los cuales Trump y los asaltantes consideraron fraudulentos.
