El Comando Central de Estados Unidos anunció este martes que ha implementado un bloqueo total de los puertos de Irán y “detenido por completo” su comercio que entra y sale por vía marítima hacia la república islámica.

Por medio de un comunicado difundido en X, el almirante Brad Cooper, a cargo del Comando Central, anunció que las fuerzas armadas de Estados Unidos lograron bloquear por completo los puertos de Irán.

Cooper agregó que el 90% del comercio del país entra y sale por vía marítima por lo que consideran haber “detenido por completo” la actividad económica del país, una medida de presión que ya había sido anunciada por la Administración de Donald Trump.

El bloqueo a los puertos iraníes suceden dos días después de las negociaciones en Isalamabad, donde las delegaciones de ambos países no lograron concretar acuerdos para poner un cierre a la guerra que se ha extendido durante las últimas siete semanas en Oriente Medio.

La nueva medida estadounidense había sido adelantada por Trump, quien ha criticado a Teherán por supuestamente no haber reabierto el estrecho de Ormuz bajo los términos acordados cuando se llegó a un alto al fuego de dos semanas que inició ocho días atrás.

Pese a la nueva medida, Trump aseguró este martes a Fox News que “la guerra está por terminar”, asegurando que Teherán busca “desesperadamente un acuerdo”.

El mandatario republicano había dicho previamente que las negociaciones presenciales podría retomarse en dos días.

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Estados Unidos e Irán acordaron el martes 7 de abril un alto el fuego de dos semanas antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Donald Trump para destruir al país, con Teherán dispuesto a reabrir temporalmente el vital estrecho de Ormuz y a negociar. (AFP)

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