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Una vista aérea muestra al USS Iwo Jima (LHD-7), atracado en el puerto de Ponce, Puerto Rico, el 15 de enero de 2026. (Ricardo ARDUENGO / AFP)
Una vista aérea muestra al USS Iwo Jima (LHD-7), atracado en el puerto de Ponce, Puerto Rico, el 15 de enero de 2026. (Ricardo ARDUENGO / AFP)
/ RICARDO ARDUENGO
Por Agencia EFE

El Comando Central de Estados Unidos anunció este martes que ha implementado un bloqueo total de los puertos de Irán y “detenido por completo” su comercio que entra y sale por vía marítima hacia la república islámica.

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