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Resumen

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Un barco navega frente a la costa de Ajman el 10 de julio de 2026. El tráfico a través del estrecho de Ormuz ha disminuido drásticamente desde el 8 de julio, tras la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán. (Foto de AFP).
Un barco navega frente a la costa de Ajman el 10 de julio de 2026. El tráfico a través del estrecho de Ormuz ha disminuido drásticamente desde el 8 de julio, tras la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán. (Foto de AFP).
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Por Agencia EFE

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró este miércoles que más de 900 barcos comerciales han cruzado el estrecho de Ormuz desde principios de mayo gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegadas en la región, pese a la amenaza de las tropas iraníes.

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