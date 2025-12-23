Estados Unidos asegura que impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela tras bloqueo de petroleros

Escucha la noticia
El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, aseguró este martes ante el Consejo de Seguridad que su país impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela tras el bloqueo del Gobierno estadounidense a petroleros sancionados y la interceptación de varios buques en el mar Caribe.
“Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cártel de los Soles, designado como organización terrorista por EE.UU.”, aseveró Waltz en una reunión de emergencia del Consejo sobre la situación en Venezuela.
Waltz reiteró que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido “muy claro” en su intención de usar “todo el poder y la fuerza de EE.UU. para enfrentar y erradicar estos carteles de la droga, que han operado con impunidad en nuestro hemisferio durante demasiado tiempo”.
Fue Venezuela quien pidió expresamente este debate con carácter de urgencia en el Consejo, una solicitud impulsada por el bloqueo del presidente Trump contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país sudamericano.
Según Waltz, estos petroleros operan como “el principal salvavidas económico de Maduro y su régimen ilegítimo”, y además financian al Cártel de los Soles.
El venezolano, Nicolás Maduro, “es responsable de utilizar estos recursos y sus beneficios para el tráfico (de drogas) hacia Estados Unidos y Europa”, apuntó.
La tensión entre ambos países se incrementó el pasado septiembre, cuando EE.UU. comenzó a atacar lanchas al parecer cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, unos ataques que ya se han saldado con la vida de más de 100 personas.
La Casa Blanca asegura que su objetivo con esta ofensiva es frenar la entrada de drogas en EE.UU. y que la designación terrorista del Cártel de los Soles autoriza al Gobierno a defenderse legítimamente de su amenaza.
A esto se suma que el pasado sábado el Gobierno de EE.UU. interceptó en aguas del mar Caribe otro petrolero con bandera panameña llamado Centuries, que trasladaba crudo venezolano a refinerías de China.
Esta es la segunda embarcación interceptada en el Caribe por la Administración Trump, que la semana pasada incautó el buque Skipper y confiscó el crudo que transportaba.
Además, el domingo el Gobierno estadounidense inició una “persecución activa” para interceptar a un tercer tanquero, el Bella 1, según confirmó a EFE un funcionario estadounidense.
