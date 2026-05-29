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Donald Trump insistió en una entrevista este domingo en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados". (EFE/EPA/Aaron Schwartz)
Donald Trump insistió en una entrevista este domingo en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados". (EFE/EPA/Aaron Schwartz)
Por Agencia EFE

El vicejefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha asegurado que Irán hizo “concesiones significativas, sustanciales y trascendentes” en las negociaciones de paz, mientras continúan las especulaciones sobre un acuerdo para poner fin a la guerra.

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