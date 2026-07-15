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Resumen

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La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, observa durante una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP)
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, observa durante una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

El subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cartwright Weiland, aseguró este miércoles en una audiencia en el Congreso que no van a impedir el regreso de María Corina Machado a Venezuela.

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