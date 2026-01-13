Estados Unidos asegura que Venezuela liberó a varios presos estadounidenses

Escucha la noticia
Venezuela empezó a liberar prisioneros estadounidenses, afirmó el martes un responsable del Departamento de Estado, que celebró la iniciativa de Caracas, diez días después de la captura del depuesto Nicolás Maduro.
“Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas”, declaró el funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.
El responsable no proporcionó detalles de inmediato sobre la liberación. Tampoco se refirió a cuántos fueron liberados, aunque dijo que fue más de uno.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció la liberación de presos políticos después del derrocamiento y captura de Maduro durante un bombardeo estadounidense en Caracas el 3 de enero.
El presidente Donald Trump celebró la liberación de los primeros presos políticos la semana pasada y dijo que en respuesta él anuló una segunda ola de ataques a Venezuela.
Muchas personas fueron encarcelados en Venezuela tras participar en las manifestaciones por las elecciones de 2024, en las que Maduro fue declarado vencedor pese a las acusaciones generalizadas de fraude electoral.
Entre los presos recientemente liberados por Venezuela figuran ciudadanos españoles e italianos.
Estados Unidos ha hecho de la liberación de sus ciudadanos en el extranjero una prioridad, y logró la libertad de algunos en un acuerdo con Maduro el año pasado.
