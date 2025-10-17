El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que atacaron un submarino que transportaba droga en el Caribe. (TOM BRENNER / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que atacaron un submarino que transportaba droga en el Caribe. (TOM BRENNER / AFP)
/ TOM BRENNER
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Estados Unidos ataca a un submarino que transportaba drogas en el Caribe, dice Trump
Resumen de la noticia por IA
Estados Unidos ataca a un submarino que transportaba drogas en el Caribe, dice Trump

Estados Unidos ataca a un submarino que transportaba drogas en el Caribe, dice Trump

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que la última embarcación atacada por su país en el Caribe era un submarino que, según el mandatario, transportaba grandes cantidades de droga.

Atacamos un submarino, un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga”, dijo Trump al ser preguntado por la última operación del despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Información en desarrollo...

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC