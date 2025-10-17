Estados Unidos ataca a un submarino que transportaba drogas en el Caribe, dice Trump

Escucha la noticia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que la última embarcación atacada por su país en el Caribe era un submarino que, según el mandatario, transportaba grandes cantidades de droga.
“Atacamos un submarino, un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga”, dijo Trump al ser preguntado por la última operación del despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico.
Información en desarrollo...
