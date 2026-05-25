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Un misil de precisión de largo alcance (PrSM) utilizados en combate por Estados Unidos durante la Operación Furia Épica contra Irán. (Foto del Comando Central de EE. UU./ AFP).
Un misil de precisión de largo alcance (PrSM) utilizados en combate por Estados Unidos durante la Operación Furia Épica contra Irán. (Foto del Comando Central de EE. UU./ AFP).
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Por Agencia AFP

Estados Unidos atacó el lunes bases de misiles en el sur de Irán y embarcaciones que intentaban colocar minas, informó su Comando Central, al tiempo que los principales negociadores iraníes llegaron a Qatar para mantener conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

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