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Un buque de guerra de Estados Unidos navega en aguas internacionales como parte del despliegue de 3.500 marinos en medio de la creciente tensión y el conflicto con Irán en Oriente Medio. Foto: AFP
Un buque de guerra de Estados Unidos navega en aguas internacionales como parte del despliegue de 3.500 marinos en medio de la creciente tensión y el conflicto con Irán en Oriente Medio. Foto: AFP
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han atacado más de 11.000 objetivos iraníes, incluyendo cerca de 150 barcos, en el primer mes de la guerra contra Irán, afirmó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

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