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Lancha atacada en el Pacífico Oriental. Foto: @Southcom/ X
Lancha atacada en el Pacífico Oriental. Foto: @Southcom/ X
Por Agencia EFE

Las fuerzas armadas de Estados Unidos mataron este miércoles a dos personas en el ataque a una nueva embarcación, la segunda de la semana, supuestamente ligada a organizaciones del narcotráfico en el Pacífico Oriental.

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