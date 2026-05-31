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Captura de pantalla a video donde el Comando Sur informó sobre el ataque a narcolancha en mayo de 2026. Foto: Comando Sur/X
Captura de pantalla a video donde el Comando Sur informó sobre el ataque a narcolancha en mayo de 2026. Foto: Comando Sur/X
Por Agencia EFE

Las fuerzas estadounidenses lanzaron un nuevo ataque contra una lancha en aguas del Pacífico, en el que murieron sus tres tripulantes, y superaron así las 200 muertes en la campaña militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para supuestamente acabar con el narcotráfico en Suramérica.

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