Imágenes satelitales del ataque estadounidense a una embarcación adjudicado al narcotráfico por Estados Unidos en el mar Caribe. Foto: Casa Blanca
Agencia EFE
EE.UU. ataca otro barco en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y hay sobrevivientes
El atacó este jueves otro barco en el mar Caribe, cerca de las , de acuerdo con funcionarios citados por medios estadounidenses.

La , adjudicado al narcotráfico por la Administración del presidente Donald Trump, fue realizada por miembros del Comando Sur en el Caribe, de acuerdo con funcionarios citados por la cadena CBS.

PUEDES VER: Nicolás Maduro asegura que el Gobierno de Trump ordenó a la CIA “acabar” con Venezuela

El ataque en sus redes sociales como acostumbra, pero un grupo de funcionarios lo confirmó y aseguró que existen sobrevivientes, el primero donde se reportan, ya que en los demás se han registrado 27 personas asesinadas.

Trump informó ayer que y dijo que estaba analizando la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.

Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense desplegó buques y aviones bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, causando una tensión creciente entre ambas naciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles 15 de octubre que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico. (AFP)

