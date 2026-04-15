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Una embarcación en el océano Pacífico tras un ataque del Ejército de Estados Unidos, el 15 de abril de 2026. (Captura de video de X @Southcom)
Una embarcación en el océano Pacífico tras un ataque del Ejército de Estados Unidos, el 15 de abril de 2026. (Captura de video de X @Southcom)
Por Agencia EFE

Estados Unidos destruyó este miércoles una nueva embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, en un ataque en el que murieron tres personas.

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