Estados Unidos anunció la destrucción de una lancha supuestamente asociada a estructuras del narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y aseguró que los cuatro tripulantes de la nave perdieron la vida.

El Comando Sur del Ejército estadounidense expuso el resultado del operativo realizado en el Caribe con un video publicado en su cuenta oficial de X.

Applying total systemic friction on the cartels.



On March 25, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed… pic.twitter.com/VTzo4wkbpG — U.S. Southern Command (@Southcom) March 25, 2026

Dentro de la embarcación se encontraban cuatro personas, quienes el Comando Sur describió como “narcoterroristas” sin anunciar su identidad y acompañó el anuncio con un clip del momento del ataque.

EE.UU. lanzó el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur la operación Lanza del Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno a Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.

Con la ofensiva notificada hoy ya son más de 40 bombardeos los cometidos contra lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el sur del Caribe, ataques sumarios que han dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025.

VIDEO RECOMENDADO

El piloto y el copiloto de un avión que chocó con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York el domingo 22 de marzo por la noche murieron en el accidente, que obligó a suspender el tráfico aéreo, informaron el lunes autoridades y medios estadounidenses. (AFP)

SOBRE EL AUTOR