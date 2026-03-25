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Una lancha antes de ser atacada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, en el Caribe, el 25 de marzo de 2026.
Una lancha antes de ser atacada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, en el Caribe, el 25 de marzo de 2026.
Por Agencia EFE

Estados Unidos anunció la destrucción de una lancha supuestamente asociada a estructuras del narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y aseguró que los cuatro tripulantes de la nave perdieron la vida.

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