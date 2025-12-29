Una embarcación "narcoterrorista" es destruida por el Ejército de Estados Unidos en el Pacífico Oriental, el 29 de diciembre de 2025. (Captura de video)
Una embarcación "narcoterrorista" es destruida por el Ejército de Estados Unidos en el Pacífico Oriental, el 29 de diciembre de 2025.

Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes
Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

El Comando Sur de atacó este lunes una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes de la nave fallecieron, en una nueva acción del operativo denominado ´Lanza del Sur´.

El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque dos tripulantes masculinos denominados como “narcoterroristas” fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales.

Como en sus ataques más recientes, las fuerzas armadas de Estados Unidos agregaron que el ataque fue autorizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Estados Unidos ha eliminado más de 30 lanchas durante operativos similares y matado a más de un centenar de personas sin revelar su identidad o la cantidad de narcóticos que los buques transportaban.

La campaña militar de Estados Unidos en aguas internacionales, específicamente en el Pacífico Oriental, fue cuestionada por una denuncia de una familia colombiana representada por el abogado del presidente del país suramericano, Gustavo Petro, quienes aseguran que un pescador falleció en uno de estos operativos ejecutados en septiembre.

El nuevo ataque sucedió una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que el venezolano, Nicolás Maduro, “sería inteligente” si dejara el poder y además también arremetió contra Petro, calificándolo como un “alborotador”.

