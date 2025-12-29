Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantes

Escucha la noticia
Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y mata a dos tripulantesResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Comando Sur de Estados Unidos atacó este lunes una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes de la nave fallecieron, en una nueva acción del operativo denominado ´Lanza del Sur´.
El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque dos tripulantes masculinos denominados como “narcoterroristas” fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Dónde está el Bella 1 y por qué Estados Unidos todavía no logra incautar el petrolero en fuga
Como en sus ataques más recientes, las fuerzas armadas de Estados Unidos agregaron que el ataque fue autorizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
Estados Unidos ha eliminado más de 30 lanchas durante operativos similares y matado a más de un centenar de personas sin revelar su identidad o la cantidad de narcóticos que los buques transportaban.
La campaña militar de Estados Unidos en aguas internacionales, específicamente en el Pacífico Oriental, fue cuestionada por una denuncia de una familia colombiana representada por el abogado del presidente del país suramericano, Gustavo Petro, quienes aseguran que un pescador falleció en uno de estos operativos ejecutados en septiembre.
El nuevo ataque sucedió una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que el venezolano, Nicolás Maduro, “sería inteligente” si dejara el poder y además también arremetió contra Petro, calificándolo como un “alborotador”.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Trump quita peso a las nuevas maniobras militares de China en torno a Taiwán
- Qué son las garantías de seguridad por 15 años que EE.UU. ofrece a Ucrania y por qué Zelensky pide más
- Donald Trump sobre Netanyahu: sin él, Israel “tal vez ya no existiría”
- Donald Trump dice que Hamás “lo pagará caro” si no se desarma pronto
- Efemérides del 29 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Contenido sugerido
Contenido GEC