Una lancha señalada por ser usada por narcotraficantes poco antes de ser destruida por el Ejército de Estados Unidos, en el Pacífico, donde murieron dos tripulantes, el 4 de noviembre de 2025. (Captura de video)
Agencia EFE
Agencia EFE

Estados Unidos ataca una nueva lancha en el Pacífico y asesina a dos presuntos narcotraficantes
El Departamento de Guerra de Estados Unidos realizó este martes un nuevo ataque contra “un buque” que supuestamente estaba operado por una organización terrorista designada en el Pacífico Oriental y confirman dos presuntos narcotraficantes muertos.

Localizaremos y destruiremos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos”, dijo el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, al confirmar el nuevo ataque.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Marco Rubio informará al Congreso de EE.UU. sobre los ataques a lanchas cerca de Venezuela

Hegseth aseguró que la operación se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental, cerca de Colombia y acompañó su publicación en Truth Social con un video de la agresión.

Con este nuevo bombardeo suman más de una quincena de ataques letales y más de 25 muertos desde que Estados Unidos desplegó fuerzas del Comando Sur cerca de las costas de Venezuela en el Caribe y más recientemente en el Pacífico Oriental cerca de Colombia.

A finales de la semana pasada, diferentes medios estadounidenses reportaron que el Pentágono se preparaba para posibles ataques a objetivos terrestres, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que el tráfico por mar ha sido “controlado”.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el martes 4 de octubre una eventual incursión por tierra de Estados Unidos en Venezuela y reiteró su disposición a mediar entre ambos países. (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

