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Resumen

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Fotografía de archivo del 19 de diciembre de 2025 que muestra a personas caminando frente al Centro Kennedy de las Artes Escénicas en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly ARCHIVO
Fotografía de archivo del 19 de diciembre de 2025 que muestra a personas caminando frente al Centro Kennedy de las Artes Escénicas en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly ARCHIVO
Por Agencia EFE

El Centro Kennedy, el prestigioso centro de artes escénicas estadounidense frente al río Potomac, amaneció este jueves vallado, poco después de que se hicieran públicas fotos del presidente Donald Trump observando un gran póster en el Air Force One con el título ‘Demolición del Kennedy Center’.

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