La Oficina del Sheriff de Miami informó que se dispuso la evacuación inmediata del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, por la presencia de un objeto sospechoso.

Los pasajeros esperaron por largos minutos tras la evacuación del terminal aéreo. (Foto: Mariela Montagne / GEC)

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), la administración del aeropuerto informó que los controles de seguridad en el transporte correspondientes a las salas G, H y J fueron cerrados de manera temporal.

Lo mismo ocurrió con la vía de acceso vehicular en ese sector. “Los pasajeros que conduzcan hacia el MIA esta noche deben prever tiempo adicional”, señaló la institución en la red social.

The @MiamiDade_SO is investigating a suspicious item in MIA’s South Terminal area. The TSA checkpoints for concourses G, H, and J and the surrounding areas have been evacuated and are currently closed. Passengers driving to MIA this evening should give themselves additional time. — Miami Int'l Airport (@iflymia) January 26, 2026

Luego de minutos de incertidumbre y de inspección, la policía dio el visto bueno y los puntos de control de seguridad para el transporte de las salas G, H y J y las áreas circundantes fueron reabiertas.

The @MiamiDade_SO has given the all clear and the the TSA checkpoints for concourses G, H, and J and the surrounding areas are being reopened. — Miami Int'l Airport (@iflymia) January 26, 2026

Cabe indicar que la gran tormenta de hielo y nieve que ha afectado a dos tercios de la geografía estadounidense ha provocado este domingo el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19 en 2020 con más de 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos, según anotó el secretario de Transporte de EE.UU., Sean Duffy.

En una entrevista con la cadena Fox, Duffy adelantó que, para el lunes, va a haber unas 2.600 cancelaciones de vuelos.

En tanto, el oeste de Canadá registró este domingo algunas de las temperaturas más bajas de su historia debido al vórtice polar que se sitúa sobre la región y que está provocando precipitaciones de alrededor de 50 centímetros de nieve en Toronto, la ciudad más poblada del país y la cuarta mayor de Norteamérica.

El Servicio Meteorológico de Canadá señaló que algunas localidades de la provincia de Saskatchewan, en el oeste del país, se sumieron en las temperaturas más bajas de su historia, con el termómetro marcando hasta -40 grados centígrados y la sensación térmica en -50 grados.

Al menos seis localidades registraron temperaturas mínimas récord, siendo la mínima -48,5 grados. Las autoridades advirtieron que en esas condiciones la piel expuesta al aire se congela en menos de dos minutos, lo que puede provocar amputaciones.

