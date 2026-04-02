El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, firmó este jueves un memorándum que autoriza al personal del Departamento de Guerra a portar armas de fuego de propiedad privada dentro de las instalaciones militares mientras se encuentren fuera de servicio.

La medida permitirá que los miembros del servicio soliciten portar armas para protección personal en funciones no oficiales dentro de propiedades del Pentágono y otras instalaciones militares del país.

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En un video publicado en redes sociales, Hegseth señaló que, hasta ahora, era casi imposible que el personal obtuviera permisos para portar y almacenar sus armas personales conforme a las leyes estatales donde se ubican las instalaciones.

“Bueno, eso ya no es así”, afirmó, y destacó que los comandantes deberán aceptar las solicitudes bajo la presunción de que el arma es necesaria para protección personal.

El secretario también recordó que la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense protege el derecho a portar armas y se aplica a todos los ciudadanos, incluidos los militares uniformados.

La decisión marca un cambio en la política interna del Departamento de Guerra respecto a la posesión y uso de armas dentro de sus instalaciones.

La decisión del secretario coincide también con la destitución del jefe del Estado Mayor, Randy George, quien fue depurado de su cargo en medio de la quinta semana de la guerra contra Irán.

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