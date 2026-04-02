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Esta vista aérea muestra Arlington, Virginia, cubierta de nieve, incluyendo el Pentágono y el río Potomac, desde el Air Force One el 27 de enero de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Esta vista aérea muestra Arlington, Virginia, cubierta de nieve, incluyendo el Pentágono y el río Potomac, desde el Air Force One el 27 de enero de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, firmó este jueves un memorándum que autoriza al personal del Departamento de Guerra a portar armas de fuego de propiedad privada dentro de las instalaciones militares mientras se encuentren fuera de servicio.

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