El petrolero Ethera, que forma parte de la "flota en la sombra" que Rusia utiliza para eludir las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania, atracado en la base naval de Zeebrugge, Bélgica, el 1 de marzo de 2026. (NICOLAS MAETERLINCK / Belga / AFP)
Por Agencia EFE

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, provocada por la guerra en Irán.

