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Resumen

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Buques de carga y petroleros se ven frente a la ciudad costera de Fujairah, en el estrecho de Ormuz,, el 25 de febrero de 2026. (Foto de Giuseppe CACACE / AFP).
Buques de carga y petroleros se ven frente a la ciudad costera de Fujairah, en el estrecho de Ormuz,, el 25 de febrero de 2026. (Foto de Giuseppe CACACE / AFP).
/ GIUSEPPE CACACE
Por Agencia EFE

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes una licencia que autoriza por 60 días la venta de petróleo producido por Irán, tras calificar de “productivas” las negociaciones de paz en Suiza y destacar el compromiso de Teherán de garantizar el tráfico por el estrecho de Ormuz.

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