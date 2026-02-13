Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo de un tanque petrolero en Maracaibo (Venezuela). Foto: EFE/ Henry Chirinos
Fotografía de archivo de un tanque petrolero en Maracaibo (Venezuela). Foto: EFE/ Henry Chirinos
Por Agencia AFP

Estados Unidos anunció este viernes dos licencias generales que permiten a cinco multinacionales petroleras reanudar operaciones en Venezuela sin sanciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

EE.UU. autoriza operaciones de cinco multinacionales petroleras en Venezuela
EEUU

EE.UU. autoriza operaciones de cinco multinacionales petroleras en Venezuela

EE.UU. mueve a su mayor portaaviones del Caribe al Oriente Medio, según medios
EEUU

EE.UU. mueve a su mayor portaaviones del Caribe al Oriente Medio, según medios

Trump amenaza con enviar un segundo portaaviones al Golfo Pérsico: “El uso de la fuerza está sobre la mesa”, advierte analista
Oriente Medio

Trump amenaza con enviar un segundo portaaviones al Golfo Pérsico: “El uso de la fuerza está sobre la mesa”, advierte analista

Juez ordena al Gobierno de Estados Unidos el regreso de venezolanos enviados a cárcel de El Salvador
EEUU

Juez ordena al Gobierno de Estados Unidos el regreso de venezolanos enviados a cárcel de El Salvador