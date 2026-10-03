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Resumen

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Un avión Gulfstream G100, de la empresa Latitude Air Ambulance, como la desaparecida frente a las costas de Massachusetts, en Estados Unidos. (Foto de Latitude Air Ambulance)
Un avión Gulfstream G100, de la empresa Latitude Air Ambulance, como la desaparecida frente a las costas de Massachusetts, en Estados Unidos. (Foto de Latitude Air Ambulance)
Por Agencia AFP

Un avión de evacuación médica con seis personas a bordo proveniente de las Bermudas y con destino a Boston desapareció este sábado frente a la costa este de Estados Unidos, informó la Guardia Costera y la empresa responsable del aparato.

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