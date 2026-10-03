Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un avión de evacuación médica con seis personas a bordo proveniente de las Bermudas y con destino a Boston desapareció este sábado frente a la costa este de Estados Unidos, informó la Guardia Costera y la empresa responsable del aparato.
TE PUEDE INTERESAR
- Trump se moviliza a un mes de las legislativas que ha convertido en un “autorreferéndum”
- Miles marchan por vivienda en España y partidos se preparan por si hay adelanto electoral
- Al menos 11 palestinos heridos este sábado por ataques de colonos israelíes en Cisjordania
- Brasil va a las urnas a definir su rumbo, con Lula y Bolsonaro bajo la sombra de Trump
- El presidente de Alemania carga contra los extremismos políticos en el Día de la Unidad
Seguir temas