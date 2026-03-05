Escuchar
Resumen

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante la Conferencia inaugural de las Américas contra los Cárteles en la sede del Comando Sur de EE. UU. (Foto de Eva Marie UZCATEGUI / AFP).
EVA MARIE UZCATEGUI
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, avisó este jueves a los gobiernos latinoamericanos que Washington está listo para lanzar en solitario una “ofensiva” militar contra los cárteles, por lo que les pidió combatir a los “narcoterroristas”.

